Окупанти поранили бійця ЗСУ на Донбасі

09:54 18 червня Київ, Україна

Збройні формування Російської Федерації в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу 9 разів відкривали вогонь, одного захисника поранили.

Про це в п'ятницю, 18 червня, повідомляє пресслужба ООС.



Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В районі Водяного, що на Приазов'ї, тричі обстрілювали позиції ОС з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новотошківського здійснювали обстріли зі стрілецької зброї. Біля Золотого найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до військового госпіталю. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.



З початку поточної доби противник на Донбасі раз порушив режим тиші поблизу Золотого. Там противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Без втрат.



Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.