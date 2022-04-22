Окупанти використовують крилаті ракети, створенi на базі електроніки 60-х, - розвідка

Російські війська використовують крилаті ракети, оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття.
Про це доповіла українська розвідка.
Йдеться про ракети Х-101, які вироблялися в 1999-2013 роках, при тому, що росЗМІ називали їх найновішою високоточною зброєю. Проте проведений українськими експертами аналіз систем наведення свідчить, що компонентну базу ракет було створено у 1960-1970 роках.
Більшість випущених по території України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.
Йдеться про ракети Х-101, які вироблялися в 1999-2013 роках, при тому, що росЗМІ називали їх найновішою високоточною зброєю. Проте проведений українськими експертами аналіз систем наведення свідчить, що компонентну базу ракет було створено у 1960-1970 роках.
Більшість випущених по території України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.
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