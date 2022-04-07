Окупаційне керівництво Донбасу почало розпродавати відібрані у переселенців будинки

15:46 08 липня Київ, Україна

Капітальний будинок з господарськими прибудовами, який власники змушені були залишити через російську окупацію Донбасу, виставлений так званою владою ДНР на продаж.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.



Відзначається, що домоволодіння знаходиться в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови - 2008-й.



"Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю - цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями - шлакоблоки", - йдеться в оголошенні про продаж.



Стартова ціна - 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.