Оформлення трудових відносин з працівниками - обов'язкові. Нарушенія- карані

З 1 вересня посилюється контроль за офіційним оформленням роботодавцями трудових відносин з працівниками. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Пенсійного фонду, а також на сайті Держслужби зайнятості."Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками", - наголошується в повідомленні.Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. Грн, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. Грн до 141,7 тис. ГрнДо юридичних осіб та фізособам-підприємцям, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, може бути застосована фінансова (ст. 265 Кодексу законів про працю) і адміністративна відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).Фінансова відповідальність застосовується до юридичних осіб та фізособам-підприємцям (ФОП), якщо вони є роботодавцями, а адміністративна відповідальність - до посадових осіб підприємств, а також до ФОПам. Фінансова відповідальність може застосовуватися одночасно з адміністративною. Це на 511 400 осіб менше, ніж у травні 2019 (95,1% від показника травня 2020 року), на 429 400 осіб менше, ніж в грудня 2019 (95,8%), а також на 39 800 чоловік менше, ніж у квітні 2020 (99,6%).