Офіс президента назвав дезінформацією публікації по ПВК "Вагнера"

12:56 19 серпень Київ, Україна

Глава "Офісу президента" назвав відомості про те, що СБУ брало участь в операції по затриманню членів приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі не відповідають дійсності.

Андрій Єрмак назвав «дезінформаційною атакою на розкол українського суспільства» публікацію в «Українській правді» про те, що нібито українські спецслужби спланували і провели операцію із затримання найманців ПВК Вагнера, виманюючи їх через Білорусь.

У коментарі LB.ua глава Офісу президента вказав, що версію про «український слід» першими ще 6 серпня запустили зі сторінок російської «Комсомольської правди». І тільки набагато пізніше тему продовжили в Україні.

«Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно поширюють саме цю версію подій », - підкреслив Єрмак.

Він допускає, що певні внутрішні сили також вирішили скористатися цією дезінформацією «у власних цілях напередодні виборів», припустивши, що «комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі». Також він додав, що інформація про те, що в ОП захотіли відстрочити операцію через обміну полоненими, виглядає абсурдно.

Єрмак запевняє, що не знає про вимоги екс-глави ГУР Василя Бурби перевірити на поліграфі учасників наради по спецоперації, хоча переконаний, що і це «не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційною атаки, мета якої - розкол українського суспільства».

"РЕАЛ" напередодні також висловив припущення, що дана історія дуже погано пахне - вона фактично повністю виправдовує версію Росії про непричетність до закидання бойовиків в Белаарусь і підтверджує заяви про те, що вони прямували до Венесуели ... Більш того, історія, викладена в "Українській правді ", являє ПВК Вагнера як якусь самостійну структуру, яка не контролюється спецслужбами і Кремлем, членів якої можна поодинці виманити на якісь завдання в треті країни ...

Нагадаємо, Росія дуже хотіла дістати затриманих під Мінськом бойовиків - для цього навіть Путін особисто дзвонив Лукашенко.