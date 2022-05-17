Офіс Генпрокурора передав до суду справу на "заступника міністра інформації ДНР"

13:08 14 серпня Київ, Україна

Немає такого злочину, за який не буде покарання. В Україні завершилося розслідування злочинів, скоєних чоловіком, який служив в ролі «місцевого Геббельса» у сепаратистів ДНР. Як стало відомо, Офіс Генерального прокурора України передав до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який в 2014-2015 роках був "заступником міністра інформації ДНР". Про це повідомляє пресслужба ОГП в суботу, 14 серпня.

Його звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність, участі в діяльності терористичної організації, а також пропаганді комуністичного режиму.

За даними слідства, в 2014-2015 роках обвинувачений відповідав за: організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі в терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей "Русского мира", налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їхнього використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР", дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що він в підвалах захопленої будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на питання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито навмисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків і належні умови утримання в полоні. За відмову в наданні подібних "інтерв'ю" військових катували.

Напередодні в СБУ повідомили про затримання в Одеській і Харківській областях двох колишніх учасників незаконних збройних формувань на Донбасі.