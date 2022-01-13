Офіційний курс гривні на вівторок, 1 вересня

На вівторок, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,56 грн / $.
Курс долара виріс на дев'ять копійок.
Курс євро встановлений на рівні 32,89 грн / €. Він виріс на 16 копійок.
Курси валют НБУ на 1 вересня:
1 долар США - 27,45618
1 євро - 32,895
1 польський злотий - 7,4807
10 російських рублів - 3,7225
1 швейцарський франк - 30,530
1 юань - 4,0271
Курс долара виріс на дев'ять копійок.
Курс євро встановлений на рівні 32,89 грн / €. Він виріс на 16 копійок.
Курси валют НБУ на 1 вересня:
1 долар США - 27,45618
1 євро - 32,895
1 польський злотий - 7,4807
10 російських рублів - 3,7225
1 швейцарський франк - 30,530
1 юань - 4,0271
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