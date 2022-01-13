Офіційний курс гривні на вівторок, 1 вересня

На вівторок, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,56 грн / $.Курс долара виріс на дев'ять копійок.Курс євро встановлений на рівні 32,89 грн / €. Він виріс на 16 копійок.