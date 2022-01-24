Офіційний курс гривні на середу, 9 вересня

08:50 09 вересень Київ, Україна





1 долар США - 27,80 грн;

1 євро - 32,80 грн;

10 російських рублів - 3,64 грн. На середу, 9 вересня, Національний банк України (НБУ) озвучив офіційний курс гривні до основних іноземних валют:



Таким чином, в порівнянні зі вчорашніми значеннями, курс долара виріс ще на п'ять копійок після підвищення на дві копійки в попередній банківський день. Так дорого "зелений" в Україні не коштував з 5 серпня. А за останній тиждень - з 2 по 9 вересня - національна валюта ослабла відносно американської на 20 копійок.



Курс євро при цьому знизився ще на копійку після падіння на п'ять копійок в попередній банківський день. Вартість 10 російських рублів 9 вересня теж впала на копійку.