Офіційний курс гривні на середу, 2 вересня

Національний банк України озвучив курси валют на середу, 2 вересня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 2 вересня:
Долар США - 27,60 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 33,07 грн (плюс 18 коп.).
Офіційні курси валют Нацбанку на 2 вересня:
Долар США - 27,60 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 33,07 грн (плюс 18 коп.).
Курси валют в банках і обмінниках 2 вересня:
Долар США - 27,45 / 27,65 грн.
Євро - 32,50 / 33,00 грн.
Курси валют на "чорному ринку" в Інтернеті 2 вересня:
Долар США - 27,65 грн.
Євро - 32,85 грн.
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