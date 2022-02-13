Офіційний курс гривні на середу, 23 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на 23 вересня.
Курс гривні до долара знизився на копійку: з 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.
Гривня до євро подорожчала на вісім копійок: з 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.
Курс гривні до російського рубля знизився з 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.
Курс гривні до долара знизився на копійку: з 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.
Гривня до євро подорожчала на вісім копійок: з 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.
Курс гривні до російського рубля знизився з 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.
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