Офіційний курс гривні на середу, 23 вересня

10:00 23 вересень Київ, Україна

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на 23 вересня.



Курс гривні до долара знизився на копійку: з 28,20 грн/$ до 28,21 грн/$.



Гривня до євро подорожчала на вісім копійок: з 33,20 грн/€ до 33,12 грн/€.



Курс гривні до російського рубля знизився з 3,69 грн за 10 руб. до 3,71 грн за 10 руб.



