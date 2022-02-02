Офіційний курс гривні на середу, 16 вересня

07:18 16 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 16 вересня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до іноземних валют:



Курс гривні до долара знизився на шість копійок: з 28,00 грн/$ до 28,06 грн/$.



Гривня до євро подешевшала на дев'ять копійок: з 33,25 грн/€ до 33,34 грн/€.



Курс гривні до російського рубля впав: з 3,71 грн за 10 руб. до 3,74 грн за 10 руб.



