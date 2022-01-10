Офіційний курс гривні на п'ятницю, 28 серпня

05:38 28 серпень Київ, Україна



Після того, як попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH / USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH / USD.



Офіційний курс



1 фунт стерлінгів 36,2354

1 долар США 27,4615

1 швейцарський франк 30,1659

10 ієн 2,5879

10 російських рублів 3,6592

1 євро 32,4279

До осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може вирости з позначки 27,3 до 27,6 грн / $.



Тим часом, долари і євро для платіжних карт подорожчали, також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 26 серпня на 5,29 коп. до 27,6024 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH / USD.