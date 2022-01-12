Офіційний курс гривні на понеділок, 31 серпня

05:51 31 серпень Київ, Україна

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлений ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH / USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:



1 фунт стерлінгів 36,5842

1 долар США 27,4759

1 швейцарський франк 30,4358

10 ієн 2,6107

10 російських рублів 3,6927

1 євро 32,7334

Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $ 328,8 млн.



Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлений на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH / USD.



Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може вирости з позначки 27,3 до 27,6 грн / $.



28 серпня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля в четвер, 27 серпня, підвищився на 1 копійку та становить 3,32 гривні за 10 рублів.