Офіційний курс гривні на понеділок, 14 вересня

На 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27.9 грн/$.
Курс долара виріс на 7 коп.
Курс євро встановлений на рівні 33,07 грн/€. Він виріс на 10 коп.
Курси валют НБУ на 14 вересня:
Курс долара виріс на 7 коп.
Курс євро встановлений на рівні 33,07 грн/€. Він виріс на 10 коп.
Курси валют НБУ на 14 вересня:
1 долар США - 27,90
1 євро - 33,07
1 польський злотий - 7,43
10 російських рублів - 3,72
1 швейцарський франк - 30,68
1 юань - 4,08
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