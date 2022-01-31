Офіційний курс гривні на понеділок, 14 вересня

08:46 14 вересень Київ, Україна

На 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27.9 грн/$.

Курс долара виріс на 7 коп.

Курс євро встановлений на рівні 33,07 грн/€. Він виріс на 10 коп.

Курси валют НБУ на 14 вересня:

1 долар США - 27,90
1 євро - 33,07
1 польський злотий - 7,43
10 російських рублів - 3,72
1 швейцарський франк - 30,68
1 юань - 4,08