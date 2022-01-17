Офіційний курс гривні на четвер, 3 вересня

Національний банк України оголосив курс валют на 3 вересня 2020
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 вересня:
Долар США - 27,64 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 32,79 грн (мінус 28 коп.).
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 вересня:
Долар США - 27,64 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 32,79 грн (мінус 28 коп.).
Курси валют в банках і обмінниках 2 вересня:
Долар США - 27,50 / 27,70 грн.
Євро - 32,50 / 33,00 грн.
Курси валют на "чорному ринку" в Інтернеті 2 вересня:
Долар США - 27,70 грн.
Євро - 32,70 грн.
Макроекономічні прогнози Кабміну на 2020 рік:
Курс долара складе 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн).
Антирекорди гривні:
Долар США - 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
Євро - 35,66 грн (26 січня 2018 року).
Долар США - 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
Євро - 35,66 грн (26 січня 2018 року).
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