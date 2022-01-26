Одеський пляж тепер без танкера

Майже через рік танкер Delfi, який затонув біля берегів одеського пляжу, змогли відбуксирувати. Інформацію про це повідомив в соцмережах міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Delfi покинув пляж Дельфін. Сумувати не будемо", - написав Криклій.

Він також опублікував світанкове фото з пляжу, на якому вже не було танкера.

Нагадаємо, підняти танкер намагалися багато разів, але успіху це не принесло - весь час рвалися сталеві троси. Тим часом з танкера періодично продовжувало витікати паливо.

Як повідомлялося, танкер Delfi затонув біля узбережжя Одеси у 2019 році, після того, як його зірвало з якоря під час сильного шторму.