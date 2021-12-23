Одеська поліція затримала одесита з партією екстазі на 1,3 млн грн

На Одещині, під час спроби нелегального ввезення в Україну великої партії екстазі, затриманий на місці злочину одесит.

Як повідомляють в прес-центрі Служби Безпеки України, силовики викрили схему контрабанди психотропних речовин з Євросоюзу до Одеси і затримали організатора.

Попередньо встановлено, що наркодилер замовляв екстазі іноземною спецсайте. В Україну посилки відправляли через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики. А покупців городянин шукав в інтернеті.

Зловмисника затримали близько поштового відділення після отримання ним чергової посилки, в якій знаходилося 500 грамів МДМА. Така політична сила оцінюється на чорному ринку в 1,3 мільйона гривень.

В ході обшуку автомобіля і житла підприємця виявлено розфасовані психотропи та обладнання для його упаковки. Крім того, знайдено листування про наркобізнес з замовниками.

Чоловікові оголосили про підозру по ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії і встановлюються інші причетні до наркоторгівлі