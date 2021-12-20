Одеська область: суїцид за власною книгою або умисне вбивство?

У Кілії Одеської області 17-річний Іван Делюков наклав на себе руки, кинувшись в високу трубу запущеної шкільної котельні. Хлопець немов відтворив сюжет своєї книги, яку мріяв видати. Так вважають багато, однак у поліції на це своє, особливу думку. У правоохоронних органах не виключають, що було скоєно умисне вбивство.
Недалеко валявся тапочок Вані
Івана Делюкова кілька днів шукала поліція і волонтери.
Тіло сина батько загиблого Вані, Дмитро знайшов тільки через два тижні пошуків. Ваня лежав на дні 20-метрової труби котельні біля занедбаної школи. Спочатку він побачив валявся неподалік тапочок, точно в такому взутті хлопець зник в ніч на 22 червня. Потім чоловік відкрив вікно для прочищення труби, де виявив бездиханне тіло підлітка.
Ідею обшукати всі занедбані місця поблизу підказала волонтер Юлія з "Пошукової платформи 911". До того ж згадали, що в перший раз після втечі з дому Івана знайшли саме в цьому районі. Колись сім'я жила там, тому у нього залишилися друзі.
У перший раз хлопець втік 19 червня. Тоді водій вантажної машини розповів, що підвозив Ваню до якогось села. І в розмові хлопець зізнався, що хоче подорожувати, йому сподобалося пізнавати світ. Тоді підлітка знайшли і повернули додому.
Тому при повторному втечу серед ночі батьки не стали бити на сполох і звертатися в поліцію. Вони подумали, що Ваня знову відправився в подорож і скоро повернеться.
Однак минув тиждень, син не виходив на зв'язок. Тоді вже написали заяву в поліцію.
Друзі радили переписати книгу
Коли через кілька днів Ваня не повернувся, шукати його почали правоохоронці та волонтери. "Потрібно сказати, що поліція дуже серйозно поставилася до зникнення дитини. Ми з ними щільно співпрацювали, вони робили все, щоб його знайти ", - зазначає Юлія.
Волонтери спілкувалися з друзями Івана. Його знайома дівчина розповіла, що перед зникненням він приніс невеличкий подарунок - косметичний набір.
Від товаришів дізналися, що хлопець писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом на початку головний герой падає в якусь трубу і виявляється в іншому вимірі. В кінці твору він прокидається і розуміє, що все це був сон.
"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці його запевняли, що книгу можуть не надрукувати, бо мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили переробити початок. Ми так і не знаємо, переписав він. "
Спочатку звинувачували комп'ютерну гру
Спочатку в смерті хлопчика підозрювали зв'язок з комп'ютерною грою Forge of Empires. Однак волонтер каже, що це розвага безпечне, нею захоплюються діти більш раннього віку.
"Тим більше що грати в неї Ваня почав два-три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру ", - підкреслює Юлія.
Батьки теж пов'язували перша втеча хлопчика з захопленням іграми, тому батько забрав у нього телефон. Другий раз він пішов з дому вже без телефону і речей.
До останнього друзі і волонтери сподівалися, що хлопець знайдеться. Самі діти запевняли, що Ваня не здатний накласти на себе руки. Так, помічали у нього підліткові комплекси, він був досить замкнутим. Але все думали, що 5 липня, в свій день народження, Ваня зробить сюрприз і прийде додому.
У поліції Одеської області кажуть, що за фактом смерті Івана Делюкова відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Ведеться слідство.
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