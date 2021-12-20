Одеська область: суїцид за власною книгою або умисне вбивство?

У Кілії Одеської області 17-річний Іван Делюков наклав на себе руки, кинувшись в високу трубу запущеної шкільної котельні. Хлопець немов відтворив сюжет своєї книги, яку мріяв видати. Так вважають багато, однак у поліції на це своє, особливу думку. У правоохоронних органах не виключають, що було скоєно умисне вбивство.

Недалеко валявся тапочок Вані

Івана Делюкова кілька днів шукала поліція і волонтери.

Тіло сина батько загиблого Вані, Дмитро знайшов тільки через два тижні пошуків. Ваня лежав на дні 20-метрової труби котельні біля занедбаної школи. Спочатку він побачив валявся неподалік тапочок, точно в такому взутті хлопець зник в ніч на 22 червня. Потім чоловік відкрив вікно для прочищення труби, де виявив бездиханне тіло підлітка.

Ідею обшукати всі занедбані місця поблизу підказала волонтер Юлія з "Пошукової платформи 911". До того ж згадали, що в перший раз після втечі з дому Івана знайшли саме в цьому районі. Колись сім'я жила там, тому у нього залишилися друзі.

У перший раз хлопець втік 19 червня. Тоді водій вантажної машини розповів, що підвозив Ваню до якогось села. І в розмові хлопець зізнався, що хоче подорожувати, йому сподобалося пізнавати світ. Тоді підлітка знайшли і повернули додому.

Тому при повторному втечу серед ночі батьки не стали бити на сполох і звертатися в поліцію. Вони подумали, що Ваня знову відправився в подорож і скоро повернеться.

Однак минув тиждень, син не виходив на зв'язок. Тоді вже написали заяву в поліцію.

Друзі радили переписати книгу

Коли через кілька днів Ваня не повернувся, шукати його почали правоохоронці та волонтери. "Потрібно сказати, що поліція дуже серйозно поставилася до зникнення дитини. Ми з ними щільно співпрацювали, вони робили все, щоб його знайти ", - зазначає Юлія.

Волонтери спілкувалися з друзями Івана. Його знайома дівчина розповіла, що перед зникненням він приніс невеличкий подарунок - косметичний набір.

Від товаришів дізналися, що хлопець писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом на початку головний герой падає в якусь трубу і виявляється в іншому вимірі. В кінці твору він прокидається і розуміє, що все це був сон.

"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці його запевняли, що книгу можуть не надрукувати, бо мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили переробити початок. Ми так і не знаємо, переписав він. "

Спочатку звинувачували комп'ютерну гру

Спочатку в смерті хлопчика підозрювали зв'язок з комп'ютерною грою Forge of Empires. Однак волонтер каже, що це розвага безпечне, нею захоплюються діти більш раннього віку.

"Тим більше що грати в неї Ваня почав два-три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру ", - підкреслює Юлія.

Батьки теж пов'язували перша втеча хлопчика з захопленням іграми, тому батько забрав у нього телефон. Другий раз він пішов з дому вже без телефону і речей.

До останнього друзі і волонтери сподівалися, що хлопець знайдеться. Самі діти запевняли, що Ваня не здатний накласти на себе руки. Так, помічали у нього підліткові комплекси, він був досить замкнутим. Але все думали, що 5 липня, в свій день народження, Ваня зробить сюрприз і прийде додому.

"Думаю, що до дитини такі думки не приходять за один день. Швидше за все, він до цього йшов. Це проблема нашої системи, тому що толком не працюють психологи. Його характеризують як хлопчика замкнутого, він весь в собі. Мабуть, були підліткові комплекси. На жаль, ми всі працюємо з ранку до вечора, щоб прогодувати дітей. І, мабуть, батьки не помітили, що він закривався ", - вважає Юлія.

У поліції Одеської області кажуть, що за фактом смерті Івана Делюкова відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Ведеться слідство.