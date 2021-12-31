Одеситу загрожує 5 років за публікацію в соцмережі герба СРСР

Під домашнім арештом опинився одесит, який опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі герб Радянського союзу та іншої радянської символіки. З клопотанням про застосування арешту як запобіжного заходу до суду з клопотанням звернулося СБУ.

Приморський суд виніс рішення про взяття під домашній арешт одесита, який розмістив на своїй сторінці в Facebook герб СРСР, а також зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки і портрет якогось комуністичного діяча.

В СБУ визнали, що дані дії цілком відповідають визначенням ст. 436-1 «Поширення комуністичної символіки», адже в теорії дану публікацію могло подивитися необмежену кількість користувачів соцмережі.

На одесита завели кримінальну справу, а потім провели у нього вдома обшук, в ході якого вилучили знаряддя злочину - той самий комп'ютер, за допомогою якого він заходив в інтернет.

СБУ і прокуратура наполягала на приміщенні автора публікацій під домашній арешт, хоча захист і стверджувала, що можна обмежитися більш м'якою запобіжним заходом. Однак суддя Коваленко СТАВ НА БІК ОБВИНУВАЧЕННЯ, заборонивши підозрюваному відлучатися з дому на час досудового слідства.

До слова, ст. 436-1 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, одіозний вуличний активіст Сергій Стерненко, який зарізав людину на смерть в травні 2018 року, до сих пір гуляє на свободі. Обвинувальний акт з підозрою на умисне вбивство йому вручили 14 серпня поточного року.