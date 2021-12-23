Одеса: викрито фінансова піраміда

12:18 14 серпень Київ, Україна

У надії отримати надзвичайний дохід, люди своїми руками віддавали шахраям свої заощадження. В обмін на гроші вони отримували тільки красиві слова і гучні обіцянки.

Кіберполіції спільно з Нацполіціей України викрила трьох шахраїв, які створили десятки фіктивних сайтів, обіцяючи надзвичайний дохід від інвестування в «перспективну» компанію, повідомляє прес-служба відомства.

Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності і брали гроші вкладників на кріптовалютние і електронні гаманці. Інвестори вкладали не менше 300 $. Однак отримавши гроші, шахраї блокували користувачів, відмовляючись від будь-якої відповідальності.

Компанія шахраїв перебувала в Одесі. Від її дій постраждали більше 100 осіб. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Зараз правоохоронці встановлюють особи потерпілих.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.