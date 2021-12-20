Одеса: побитий активіст, який виступає проти забудови узбережжя

07:44 10 липень Київ, Україна

Сьогодні в Одесі жорстоко побили Володимира Савченко, керівника правозахисної організації «Спільна мета», яка протидіє забудові узбережжя житловими комплексами.



Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на площі «10-го Квітня», коли 31-річний одесит переходив дорогу.



«Саме в цей момент невідомий зловмисник несподівано ззаду наніс кілька ударів в голову чоловікові, після чого втік», - повідомили в главку.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Була викликана швидка медична допомога. З потерпілим проводяться першочергові слідчі дії.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Як повідомили в організації «Спільна мета», напад на Савченко стався близько 16:00 біля офісу на переході через вулицю Черняховського поруч з площею.

Громадські активісти пов'язують напад з активною діяльністю Савченко. Відзначається, що вчора організація отримала рішення суду про заборону на будівництво ЖК «Граф» у моря, тиждень тому - заборона на будівництво ЖК «Каліпсо», раніше - заборона на будівництво ЖК «Ля Мер».



«Сьогодні Володимир брав участь в акції протесту на 13 станції у Великого Фонтану проти зазначених забудов. Крім того, вчора були демонтовані незаконні шлагбауми на тій же 13-й станції біля пляжу «Ланжерон», - повідомили в організації.



Як зазначається, 2 липня, напередодні приїзду до Одеси президента України Володимира Зеленського, організація оприлюднила заяву з попередженням - якщо влада не вживе заходів щодо припинення «роботи на незаконних будівництвах», а винні не будуть притягнуті до відповідальності, активісти проведуть акції протесту з перекриттям доріг .