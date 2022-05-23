Черговий транш від МВФ надійде в Україну на початку 2021 року

08:53 19 грудня Киев, Украина

Як стало відомо, вчора, 18 грудня, під час чергового виступу по телебаченню прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив термін надходження в Україну такого необхідного траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) - початок 2021 року.

За його словами, буквально годину тому президент України Володимир Зеленський спільно з МВФ вийшли з повідомленням, що вже на початку наступного тижня місія Фонду почне роботу з Україною.

"Тобто ми будемо мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наша співпраця продовжиться", - уточнив глава уряду.



Нагадаємо, раніше Єврокомісія від імені Євросоюзу виділила Україні перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги - 600 мільйонів євро. У ЄК побажали Києву виконати свою програму реформ, щоб покращити рівень життя, продовжити боротьбу з корупцією і наблизити Україну до ЄС.