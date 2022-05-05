Черговий фейк або хто ж стріляв на російсько-українському кордоні

Невдало закінчилася чергова спроба російських служб представити Україну агресором і порушником кордонів «великої і непорушної». Як відомо, раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на кордоні з Україною трапилася перестрілка. У заяві зазначалося, що з території України три людини намагалися перейти кордон Росії на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.

У російському відомстві заявили, що під час перестрілки одна людина загинула, двоє зникли. Вони нібито повернулися на територію України.

У той самий час спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не фіксували ніяких порушень, але перевіряють інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Державна прикордонна служба України не зафіксувала порушень, тому запросила зустріч з представниками РФ і провела перевірку місцевості, про яку говорили росіяни.

За інформацією, що надійшла від росіян Держприкордонслужбі України, інцидент нібито мав місце опівночі за московським часом з 3 на 4 грудня на напрямку російського населеного пункту Пороз. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.

У той самий час надалі російська сторона ніяких підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України привести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Не надала жодної інформації РФ і про загиблу, з їхніх слів, особу і зброю, яку порушник міг використовувати.

Таким чином, заява ФСБ РФ про порушення групою осіб кордону з Україною і вогневе протистояння виявилася провокаційним.