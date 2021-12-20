Чергова спроба підняти затонулий танкер Delfi була невдалою

Спроба довести нахил затонулого танкера Delfi до 45 градусів, поставити на кіль, щоб потім прибрати з міського пляжу Одеси не увінчалася успіхом. Видатний одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, який задіяв свою компанію Smart Marine Сoncept в роботі з підйому танкера, повідомив, що зпочатку водолази спробують відкачати воду з корпусу танкера і дістати лопнувший понтон.

"Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормової трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкочувати кормовий відсік і носової трюм, діставати лопнувший понтон і міняти його. Буксири сьогодні працювати не будуть. Увечері - нарада робочої групи, після неї визначимо дату наступного підйому ", - написав він у Facebook.

Інспектори Держекоінспекції в Одеській області, контролюючі процес підняття танкера через імовірність забруднення морської води, висловили припущення, що 19 липня буксири знову спробують довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль, щоб потім прибрати з міського пляжу Одессиса.

Під час недавнього візиту в Одесу Президента України Володимира Зеленського був названий граничний термін, в який судновласник повинен прибрати танкер з пляжу - 20 липня.

В результаті аварії танкера було забруднено узбережжі. Пізніше з'ясувалося, що у корабля були проблеми з судновими документами, а сам він міг використовуватися для контрабанди нафти.