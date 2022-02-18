Обстріли на Донбасі: противник застосував гранатомети та кулемет

Як і раніше формування сепаратистів продовжують порушувати умови перемир'я. Як наголошується в сьогоднішньому зведенні штабу ООС, вчора в районі розмежування були зафіксовані два випадки порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань.

Відзначається, що поблизу Авдіївки сепаратисти відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень в результаті ворожих пострілів серед українських захисників немає.

З початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання в районі проведення ООС, пострілів з боку супротивника не зафіксовано.

Днем раніше повідомлялося, що сепаратисти стріляли з ручного протитанкового гранатомета в сторону українських позицій поблизу Кам'янки.

А в Донецькій області двоє військовослужбовців оперативно-тактичної групи Схід отримали осколкові поранення в результаті підриву на невідомому пристрої.