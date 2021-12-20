Обстріли на Донбасі тривають. Загинув ще один боєць

09:22 11 квітень Київ, Україна

Не вщухають обстріли з боку сепаратистських позицій. За повідомленням пресслужби штабу операції Об'єднаних сил (ООС), за добу, 10 квітня, проросійські озброєні сили на Донбасі дев'ять разів обстріляли українські позиції. В ході обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

Так, в районі проведення операції Об'єднаних сил противник 10 разів порушив режим припинення вогню, з яких 9 - обстріли по позиціях українських захисників і один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Поблизу селища Золоте-3 в Луганській області противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили в лікарню. Стан його здоров'я - середнього ступеня тяжкості.

У штабі зазначили, що у відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.

При цьому з початку доби 11 квітня (станом на 7 ранку) обстрілів зафіксовано не було.