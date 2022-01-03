Обстріли і дистанційні мінування на Донбасі

09:06 24 квітень Київ, Україна

Як повідомляє сьогодні, 24 квітня, пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу військові формування сепаратистів 20 разів обстріляли позиції ЗСУ. Ворог продовжує здійснювати на Донбасі дистанційні мінування. Ніхто з українських військових не постраждав.

Так, біля населених пунктів Новоселівка, Новгородське і Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го і 82-го калібрів, а біля Водяного - ще і з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар'їнки сепаратисти вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне противник зробив обстріл з мінометів 120-го калібру і з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також біля селища Новгородське незаконні збройні формування здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Разом з тим, в українській стороні СЦКК повідомили, що вечірні обстріли населених пунктів Південне і Північний велися противником безпосередньо з житлових кварталів Горлівки. У штабі вважають, що це було зроблено для провокування ЗСУ на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних жителів.

"Такий сценарій дозволить розпалити протистояння і реалізувати плани Москви щодо України", - йдеться в звіті.

З початку нинішньої доби сепаратисти один раз порушили режим припинення вогню. У районі населеного пункту Троїцьке відкривався вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Напередодні в штабі ООС заявили, що сепаратисти планують провокації проти України на Великдень. При цьому буде використовуватися озброєння і військова техніка з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами ЗСУ.