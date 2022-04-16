ОБСЄ зафіксувала 2,5 тисячі порушень "тиші" з початку перемир'я на Донбасі

14:49 22 листопада Київ, Україна

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ ведуть облік усіх виявлених ними порушень режиму «тиші» на Донбасі. Згідно з наданими даними, з моменту початку перемир'я, члени Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили і зафіксували в цілому 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Про це в суботу, 21 листопада, говориться в звіті СММ ОБСЄ.

Серед зафіксованих - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.

Також за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню. З них приблизно 90% припадають на південний напрямок від Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, в Луганській області спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

Нагадаємо, що раніше Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Спочатку необхідно обміняти тих людей, списки яких підготовлені, вважає глава української делегації в Тристоронній контактній групі.

Також в Мінреінтеграції заявили, що реінтеграція Донбасу йде тільки разом з Кримом. Необхідно об'єднати кейси Донбасу і Криму, щоб мати перевагу в напрямку їхньої деокупації, заявив міністр.