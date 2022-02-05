ОБСЄ: за 54 дні "тиші" понад тисяча порушень перемир'я

06:37 18 вересень Київ, Україна

В останньому звіті спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ повідомляється, що з 27 липня, з дня набрання чинності перемир'я, зафіксовано 1052 порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів.



Так, за 54 дні "тиші" в Донецькій і Луганській областях сталося 193 вибухи, пролетіли дев'ять невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також зроблено 837 черг і пострілів.



За останню добу місія зафіксувала 15 порушень, 14 з яких - в Донецькій області.



Водночас в Луганській області ОБСЄ зафіксувала одне порушення перемир'я.