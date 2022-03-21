ОБСЄ: російські окупанти 48 разів порушили режим тиші на Донбасі протягом вихідних

09:44 27 жовтня Київ, Україна

48 порушень режиму тиші було засвідчено співробітниками ОБСЄ протягом вихідних, з вечора 23 жовтня до вечора 25 жовтня.



ОБСЄ зафіксувала 38 порушень в Донецькій області та 10 - в Луганській. За попередній звітний період місія не побачила в двох областях ніяких порушень. Найбільше порушень в Донецькій області зафіксували в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (за 15 км від Донецька).



Безпілотник місії виявив у вихідні людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського ввечері і в нічний час.



Бойовики обмежували свободу пересування місії поблизу населеного пункту Кременець, уточнили в ОБСЄ.



Ситуація на виборчих дільницях на Донбасі була спокійною, сказано в звіті.



Після засідання контактної групи в Мінську ОБСЄ нарахувала 1880 порушень режиму припинення вогню. З них - 55 вибухів і 1261 постріл, сказано в звіті місії на 26 жовтня.