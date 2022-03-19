ОБСЄ проведе переговори щодо Карабаху

06:36 26 жовтня Київ, Україна

Конфлікт, що не припиняється в Нагірному Карабаху, збирає на переговорах в Швейцарії співголів Мінської групи ОБСЄ і міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зограба Мнацаканяна та Джейхуна Байрамова.

Переговори планують провести 29 жовтня в Женеві, щоб обговорити реалізацію мирного плану щодо Нагірного Карабаху.

Цю інформацію повідомила пресслужба місії в неділю, 25 жовтня.



"Співголови та міністри закордонних справ домовилися знову зустрітися, щоб обговорити, домовитися і почати реалізацію відповідно до майбутнього графіку всіх кроків, необхідних для досягнення мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту згідно з основними принципами, прийнятими лідерами Азербайджану та Вірменії", - зазначено в повідомленні.