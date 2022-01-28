ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на Донбасі

07:58 12 вересень Київ, Україна

Представники Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) ведуть постійне спостереження в зоні бойових дій на Донбасі. Завданням місії ОБСЄ є фіксація порушень мінських домовленостей на лінії розмежування сторін. Вчора спостерігачі ОБСЄ зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому в п'ятницю, 11 вересня.

Відзначається, що незаконні збройні формування організували два вибухи і випустили три черги з великокаліберного кулемета в південно-західному напрямку від Ясинуватої.

При цьому в Луганській області вже п'ять днів дотримується режим припинення вогню.

В цілому з початку перемир'я ОБСЄ 1006 раз фіксувала порушення режиму тиші, з них 176 вибухів, два снаряди в польоті, 13 освітлювальних ракет і 815 черг і пострілів.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ погодилися надати представника для спільного патрулювання з сепаратистами українських позицій в Донецькій області біля селища Шуми.

Зеленський обговорив тишу на Донбасі з главою ОБСЄ.