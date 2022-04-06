ОБСЄ: географія бойових дій на Донбасі, як і їхня частота, неухильно збільшується

17:34 09 липня Київ, Україна

За звітний період з 21 березня по 6 липня 2021 року моніторинг ОБСЄ зафіксував 25 жертв серед цивільного населення, 75% з яких були жертвами спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.



Про це заявив у своєму зверненні до постійної ради ОБСЄ глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) посол Яшар Халіт Чевік, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОБСЄ.



"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, а виклики тільки загострюються", - заявив Чевік.



Він підкреслив, що порушення режиму припинення вогню, труднощі, з якими стикається мирне населення, а також обмеження свободи пересування Місії, в тому числі інтенсивне і тривале глушіння сигналу її безпілотних літальних апаратів, посилилися.



"З моменту мого минулого звіту СММ зафіксувала триразове збільшення кількості порушень режиму припинення вогню", - повідомив посол Чевік.



За його словами, розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення, випадків більш широкого застосування смертельної і руйнівної зброї стало помітно більше, а разом з тим зросла кількість і масштаб пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.



Глава Місії також підкреслив, що особливо неприємним є погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення сил і засобів, які немов би символізували прихильність сторін мирного врегулювання.



Крім того, пан Чевік звернув увагу Ради на той факт, що за звітний період з 21 березня по 6 липня 2021 року СММ зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Він додав, що близько 75% з них були жертвами спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, підкресливши "необхідність негайного прогресу у виконанні сторонами зобов'язань з протимінної діяльності".



Глава Місії нагадав, що свобода пересування мирного населення через лінію зіткнення як і раніше істотно обмежується, і закликав відкрити всі відповідні блок-пости, в тому числі нові пункти пропуску в Золотому і Щасті.



Посол Чевік заявив, що безпілотники СММ дальнього радіуса дії піддавалися глушінню сигналу під час приблизно 80% польотів, що призвело до недавнього падіння ще одного літального апарату.



"На закінчення глава СММ закликав сторони повернуться до застосування конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки, підкресливши, що прогрес можливий тільки тоді, коли сторони візьмуть на себе відповідальність і будуть відповідально ставитися до виконання своїх зобов'язань", - резюмували в ОБСЄ.