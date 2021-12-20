ОБСЄ фіксує різке зростання кількості порушень перемир'я в зоні ООС

08:08 27 березень Київ, Україна

Посилення військової активності проросійських військ на Донбасі відбилося і в черговому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 26 березня. Як зазначено в звіті, за цей час на території Донецької та Луганської областей було виявлено 494 порушення режиму припинення вогню, тоді як за попередній звітний період їх було 89.

За даними місії, більшість порушень - це постріли і черги зі стрілецької зброї на території Донецької області.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 493 порушення режиму припинення вогню. У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню", - зазначено в документі.

При цьому раніше в першому з регіонів фіксувалося 89 порушень режиму "тиші", у другому - жодного.

Нагадаємо, напередодні в результаті обстрілу з боку сепаратистів біля населеного пункту Шуми в Донецькій області загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення. Ситуація в даному районі погіршилася після ротації 503-го батальйону морської піхоти.