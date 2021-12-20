Звернення до українців з передової

У соцмережах опубліковано і активно поширюється відеозвернення з передової. На ньому один з бійців ВСУ на Донбасі, звертається до співвітчизників з проханням не вірити в помилкові чутки і не поширювати дезінформацію з приводу зради.

400;">Солдат розповів українцям правду про те, що відбувається на сході країни в зв'язку з перемир'ям і введенням режиму повного припинення вогню. Своє звернення він записав стоячи поруч з наведеними в бойову готовність ручним протитанковим гранатометом (РПГ). Користувачі активно діляться один з одним відеороликом, записаним безпосередньо на місці подій, в якому військовослужбовець відверто розповідає про те, що немає ніякої зради в перемир'я, який розпочався 27 липня поточного року. Він повідомляє, що зброї у військових ніхто не відбирав.

Мітингувальникам і виступаючим проти світу на сході "антікапітулянтам" він заявив наступне:

"Зрада-зрадная! Забрали у нас все, залишили лише автомати, боєприпаси забрали, гранатомети забрали ... Ну, це все, звісно ж, гумор. Насправді я перебуваю на передовій. До противника 400 метрів. Все у нас є. Ось моя рідна РПГ. Все на місці ... Не дай Бог, якась провокація - відкриваємо вогонь. Все добре. Все є. Так що хочу передати привіти всім тим, хто роздмухує в ЗМІ зраду або сидить вдома експерт і розповідає, що у нас тут все забрали, - це все неправда. Сидіть вдома і говорите поменше ", - говорить службовець ЗСУ.

У свою чергу, один з телеграм-каналів розповів про те, що являє собою, що почалося 27 липня перемир'я і що вона означає в житті солдатів, які воюють на сході України.