Загострення на Донбасі: під Шумами загинули четверо бійців ЗСУ

17:07 26 березень Київ, Україна

Близько населеного пункту Шуми в зоні ООС бойовики обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

"Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів недалеко від населеного пункту Шуми, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті обстрілу, четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, пораненим воїнам оперативно надана перша медична допомога, вони доставлені до лікувального закладу.