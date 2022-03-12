Обороноздатність України покращиться коштом США

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило про допомогу, виділену їхньою країною для України. Йдеться про фінансування з боку Міністерства оборони США. Відомство готове виділити $150 млн для нашої країни. Мета фінансування - навчання, консультації в сфері оборони, зміцнення обороноздатності.

"Новий пакет в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн, в тому числі навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО", - наголошується в повідомленні в соцмережі Twitter.

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за прийняте рішення.

"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав президент у Twitter.