Обороноздатність України покращиться коштом США

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомило про допомогу, виділену їхньою країною для України. Йдеться про фінансування з боку Міністерства оборони США. Відомство готове виділити $150 млн для нашої країни. Мета фінансування - навчання, консультації в сфері оборони, зміцнення обороноздатності.
Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за прийняте рішення.
"Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав президент у Twitter.
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