Оновлений перелік заборон, які будуть діяти до локдауну

16:47 14 грудня Київ, Україна

Кабінет Міністрів затвердив додаткові карантинні обмеження, які набудуть чинності з 19 грудня.

Їхній перелік опублікований на сайті Кабміну.



Нові обмеження забороняють:



- проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;



- проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;



- прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях, якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. метрів;



- роботу громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставлення і замовлень навинос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. В ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00;



- релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї людини на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.



Крім того, залишаються в силі обмеження, які діяли раніше. Зокрема, забороняється:



- перебування в громадському транспорті та громадських місцях без одягненої маски, а також перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;



- самовільне залишення місця ізоляції або обсервації;



- проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб і не дотримана дистанція в 1,5 м між учасниками (виняток: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади);



- робота кінотеатрів і установ культури з наповненістю більше ніж 50% місць одного залу;



- перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);



- проведення дискотек, робота нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля;



- розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за столом, і коли відстань між столами менш ніж 2 метри;



- робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, а також не нанесено маркування по дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно одягнутих засобів індивідуального захисту;



- перетин кордону іноземцям без наявності поліса страхування (з окремими винятками);



- діяльність установ з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних установ);



- відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;



- відвідування навчальних закладів у разі, коли на самоізоляції є близько 50% учнів і персоналу навчального закладу;



- проведення планових заходів щодо госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги при пологах, допомоги новонародженим, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги та іншої невідкладної медичної допомоги);



- робота спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них знаходиться більше однієї людини на 20 квадратних метрів;



- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;



- перетин КПВВ на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і Криму іноземцями без наявності поліса страхування (з окремими винятками);



- відвідування сторонніми особами установ соцзахисту, в яких знаходяться окремі категорії громадян (літні люди, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).