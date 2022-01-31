Оновлений розподіл на карантинні зони - список

07:51 14 вересень Київ, Україна





Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 вересня.



З 14 вересня на 14 днів до «червоної» зони потрапляють 37 міст і районів:



місто Чоп Закарпатської області;

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.



У «помаранчеву» зону увійдуть:



міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.



У «жовту» зону потраплять:



міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калиновський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любашівський, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романовський, Хорошевський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятіський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області; З понеділка, 14 вересня, в Україні набирає чинності новий розділ регіонів, відповідно до темпів поширення COVID-19 Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 вересня.З 14 вересня на 14 днівмісто Чоп Закарпатської області;Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;місто Дубно Рівненської області;міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;Великобурлуцький район Харківської області;місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;місто Канів Черкаської області;місто Чернівці, Герцеівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;місто Вознесенськ Миколаївської області;місто Чорноморськ, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;місто Суми Сумської області;місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;місто Київ.міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калиновський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любашівський, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романовський, Хорошевський і Чудновський райони Житомирської області;міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятіський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;

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