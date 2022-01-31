Оновлений розподіл на карантинні зони - список

З понеділка, 14 вересня, в Україні набирає чинності новий розділ регіонів, відповідно до темпів поширення COVID-19.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 вересня.
З 14 вересня на 14 днів до «червоної» зони потрапляють 37 міст і районів:
місто Чоп Закарпатської області;
Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
місто Дубно Рівненської області;
міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
місто Чернівці, Герцеівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
У «помаранчеву» зону увійдуть:
міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;
міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ Миколаївської області;
місто Чорноморськ, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;
місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
місто Київ.
У «жовту» зону потраплять:
міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калиновський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любашівський, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романовський, Хорошевський і Чудновський райони Житомирської області;
міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятіський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;
міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 вересня.
З 14 вересня на 14 днів до «червоної» зони потрапляють 37 міст і районів:
місто Чоп Закарпатської області;
Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
місто Дубно Рівненської області;
міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
місто Чернівці, Герцеівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
У «помаранчеву» зону увійдуть:
міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;
міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ Миколаївської області;
місто Чорноморськ, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;
місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
місто Київ.
У «жовту» зону потраплять:
міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калиновський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любашівський, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романовський, Хорошевський і Чудновський райони Житомирської області;
міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятіський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;
міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;
міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області.
міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;
міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області.
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