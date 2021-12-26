Оновлене епідзонування: в столиці і 18 областях перевищено епідпоріг

12:07 19 квітень Київ, Україна

В Україні оновили карантинне епідзонування, згідно з яким в "червоній" зоні знаходяться 13 регіонів, в "помаранчевій" - 9, в "жовтій" - 3.



Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.



Так, в "червону" зону потрапили: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.



У помаранчевій зоні: Черкаська, Тернопільська, Рівненська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.



"Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.



Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цьому показнику відповідають Кіровоградська (49,6), Закарпатська (37,5), Івано-Франківська (44,2), Херсонська (58,0), Тернопільська (56,4) і Львівська (54,2) області. Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій складає 117,3. У Києві - 76,3.



Крім того, в Києві і семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем в Києві (73,6% при нормі до 65%) та Одеській області (71,7%).



При цьому в 19 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 105,7%, найгірший в Тернопільській області - 183,1%.