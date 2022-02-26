Оновлене епідзонування: ковід-показники в нормі

17:14 27 травень Київ, Україна

Всі регіони країни на сьогодні знаходяться в "жовтій" карантинній зоні, а 7 регіонів частково відповідають "зеленій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину. Зокрема, в Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує 50% від епідпорогу. Також в Києві та Вінницькій, Луганській, Одеській областях коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусної хвороби нижче 5%.



Станом на 27 травня в Україні в усіх регіонах показники по COVID-19 в нормі.