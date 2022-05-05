Про становище в COVID-лікарні Одеси розповіли журналісти

15:06 05 грудня Київ, Україна

Яка насправді ситуація в злощасній лікарні Одеси? Що з опублікованого жаху відповідає дійсності? В одеській лікарні №5 поділилися думкою про ті фото і відео, які з'явилися в соціальних мережах та ЗМІ. У них вказувалося, що в лікарні померлі від коронавірусу лежать разом з живими.

У лікарні з контрольним візитом побували журналісти. Ось що вони побачили і дізналися.

У лікарні чергують військовослужбовці Нацгвардії. У будівлю пропускають тільки медичний персонал і пацієнтів.

"Відділення почало працювати з 27-го числа. Навантаження божевільне. Дійсно, пацієнти вмирають. Персонал не завжди встигає вчасно це зробити (прибрати тіла, - ред.). Одночасно є такі моменти, коли вмирають кілька пацієнтів", - розповіла заступниця директора лікарні Людмила Бірюкова.

За її словами, нацгвардійці біля входу в лікарню чергують для того, щоб родичі пацієнтів не заходили в червону зону.

"Родичі прориваються в червону зону, а ми з ними маємо потім конфлікти", - повідомила Бірюкова.

Також, за її словами, в лікувальному закладі не вистачає медперсоналу і працюючим лікарям і медсестрам важко.

"Пацієнти панікують, медперсонал панікує", - резюмувала заступниця директора лікарні.

Нагадаємо, що, за словами спікера Верховної Ради, перехворіли на коронавірус більше сотні нардепів. Деякі з народних обранців заразилися інфекцією по другому разу.

Ми також писали, що Рада прийняла закон для прискорення отримання COVID-вакцин.