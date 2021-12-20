Про хід перемир'я: за добу чотири обстрілу, втрат немає

Не дивлячись на досягнуті в ході переговорів угоди про припинення вогню по всій лінії поділу, порушення процесу перемир'я на Донбасі з боку сепаратистів тривають. Так, за останніми повідомленнями прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, тільки за минулу добу ворог чотири рази обстріляв наші позиції.
У штабі також відзначили, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Підкреслюється, що підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і знаходилися напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.
З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Як повідомлялося, 27 липня вступила в силу домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. За даними штабу, за цей період жоден український військовий не загинув і не був поранений.
Нагадаємо, за добу 30 липня на Донбасі було зафіксовано два обстрілу.
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