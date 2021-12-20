Про хід перемир'я: за добу чотири обстрілу, втрат немає

08:51 01 серпень Київ, Україна

Не дивлячись на досягнуті в ході переговорів угоди про припинення вогню по всій лінії поділу, порушення процесу перемир'я на Донбасі з боку сепаратистів тривають. Так, за останніми повідомленнями прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, тільки за минулу добу ворог чотири рази обстріляв наші позиції.

"Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відзначені в районі населених пунктів Водяне, Південне і Луганське. Поодинокі неприцільно обстріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали ", - йдеться в повідомленні.

У штабі також відзначили, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Підкреслюється, що підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і знаходилися напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Як повідомлялося, 27 липня вступила в силу домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. За даними штабу, за цей період жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, за добу 30 липня на Донбасі було зафіксовано два обстрілу.