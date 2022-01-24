Новий тактичний хід у передвиборчій програмі: Трамп обіцяє вивести частину військ з Іраку та Афганістану

06:25 09 вересень Київ, Україна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Іраку та Афганістані.

За його словами, оголошення про подальше виведення військ з Іраку слід очікувати 9 вересня, оголошення щодо Афганістану - найближчими днями.

"Представник повідомив, що 9 вересня слід очікувати оголошення про подальше виведення військ з Іраку, а найближчими днями - іншого оголошення щодо Афганістану", - йдеться в повідомленні президентського пулу Трампа.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що США збираються скоротити американський контингент в Афганістані до менш ніж п'яти тисяч осіб.