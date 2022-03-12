Новий раунд переговорів щодо авіакатастрофи літака МАУ

06:12 19 жовтня Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін для проведення переговорів щодо авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном зустрінеться зі своїм іранським колегою Мохсеном Бахарвандом.

Зустріч пройде сьогодні, 19 жовтня, в Ірані.

Заступник голови МЗС України підкреслив, що про компенсації не розмовлятимуть - заплановані тільки три технічні наради.

"Ми не плануємо піднімати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо в процесі узгодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами країн, які постраждали внаслідок катастрофи, і домовилися надалі координувати всі свої дії", - повідомив Євген Єнін.

Іранський міністр, своєю чергою, повідомив, що одна із зустрічей, яку буде проводити Іранська організація цивільної авіації, стосується технічних дискусій.