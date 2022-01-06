Новий політичний сезон Верховної Ради. Коли стартує і що на порядку

17:34 25 серпень Київ, Україна

Перше засідання Верховної Ради в новому політичному сезоні, відбудеться 1 вересня о 12:00, а з 2 вересня парламент почне роботу в звичайному режимі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Слуги народу" у вівторок, 25 серпня.



За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамія, з порядком денним на 1 вересня ще не визначилися, але кілька важливих питань точно обговорять, серед них:

підготовка до бюджету 2021 - в "Слугу народу" називають підготовку "тривалим і складним процесом", до якого необхідний грунтовний підхід;

пакет законів про "економічне зростання", серед яких законопроекти і про індустріальні парки, і про локалізацію, які створять переваги українським виробникам машинобудування.

З'їзд "Слуги народу" відбудеться в неділю, 30 серпня. У цей день очікують виступу українського президента Володимира Зеленського. Ми писали про те, де відбудеться з'їзд і яким буде порядок.