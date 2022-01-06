Новий політичний сезон Верховної Ради. Коли стартує і що на порядку

Перше засідання Верховної Ради в новому політичному сезоні, відбудеться 1 вересня о 12:00, а з 2 вересня парламент почне роботу в звичайному режимі.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Слуги народу" у вівторок, 25 серпня.
За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамія, з порядком денним на 1 вересня ще не визначилися, але кілька важливих питань точно обговорять, серед них:
За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамія, з порядком денним на 1 вересня ще не визначилися, але кілька важливих питань точно обговорять, серед них:
- підготовка до бюджету 2021 - в "Слугу народу" називають підготовку "тривалим і складним процесом", до якого необхідний грунтовний підхід;
- пакет законів про "економічне зростання", серед яких законопроекти і про індустріальні парки, і про локалізацію, які створять переваги українським виробникам машинобудування.
З'їзд "Слуги народу" відбудеться в неділю, 30 серпня. У цей день очікують виступу українського президента Володимира Зеленського. Ми писали про те, де відбудеться з'їзд і яким буде порядок.
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