Новий коронавірус. ЄС збирає екстрену нараду

06:07 21 грудня Киев, Украина

Сьогодні близько 12:00 відбудеться екстрена антикризова нарада в Раді ЄС, на якій буде обговорюватися проблематика виникнення нового коронавірусу.



Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів (Coreper) країн Євросоюзу Себастьян Фішер.

"Представництво Німеччини в Раді ЄС запросило держави-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR (The integrated political crisis response) завтра вранці об 11:00 (12:00 за Києвом)", - написав Фішер в Твіттері.



"На порядку денному: координація ЄС з реагування на недавно виявлений в Сполученому Королівстві варіант COVID-19", - зазначив прессекретар Coreper.

Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більше небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.



Новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії.



20 грудня влада Італії, Бельгії та Нідерландів оголосила про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великобританією через побоювання занести новий різновид вірусу на континентальну частину Європи.