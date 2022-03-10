Новий етап війни: Азербайджан оголосив, що завдав удару по Вірменії, а не по Нагірному Карабаху

09:13 15 жовтень Київ, Україна

Азербайджан вперше відкрито оголосив, що завдав удару по території Республіки Вірменія, а не по Нагірному Карабаху. Це може стати початком нової фази в війні.



Разом з тим президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про захоплення ще восьми селищ на південній ділянці фронту, а керівники Вірменії і самопроголошеної НКР (Нагірно-Карабаської Республіки) визнали, що противник за час перемир'я зміг просунутися вперед.



Міністерство оборони Азербайджану оголосило, що азербайджанські військові завдали удару по далекобійних ракетних установках "Ельбрус", які нібито готувалися завдати удару по азербайджанських містах з території Вірменії.



Пізніше Міноборони Азербайджану опублікувало відео, в якому, як стверджується, можна побачити момент виходу трьох ракетних установок на бойову позицію. Моменту удару по них на відеозаписі немає.



Незалежного підтвердження правдивості відео немає, але місце удару незалежні фахівці знайшли за допомогою супутникових карт: це поле між селами біля самого кордону Республіки Вірменія з Кельбаджарським районом Азербайджану, який знаходиться під контролем самопроголошеної НКР.



Вірменія підтвердила факт удару азербайджанських військових по своїй території. Вона відкинула звинувачення в тому, що з її території завдають ракетних ударів по азербайджанських містах.



Це був перший випадок, коли факт удару саме по території Республіки Вірменія визнають обидві сторони.



На початку війни Вірменія заявляла про наліт безпілотників на її прикордонне містечко Варденіс, під час якого турецький винищувач F-16 нібито збив вірменський штурмовик Cу-25, але переконливих доказів цього не надала.



Азербайджан стверджує, що Вірменія стріляє зі своєї території ракетами по його містах, але доказів цього теж не надає.



Тепер Міноборони Вірменії заявляє, що залишає за собою право бити по військових об'єктах на території Азербайджану, а Міноборони Азербайджану відзначає, що залишає за собою право нейтралізувати легітимні військові цілі на території Республіки Вірменія.



Якщо тепер обмін ударами через кордон стане нормою, то це буде означати, що війна вийшла за межі Карабаху і почалася по всьому кордону Азербайджану та Вірменії.







Теоретично можуть бути і міжнародно-політичні наслідки.



Вірменія, на відміну від Азербайджану, входить у військовий союз ОДКБ з Росією, і підтверджений удар по її території (а не по території невизнаної НКР) може стати для Росії приводом втрутитися в конфлікт на боці свого союзника.



Правда, Росія поки намагається балансувати між обома сторонами і грати роль посередника, а представник ОДКБ сказав в середу агентству РІА Новини, що Вірменія в організацію не зверталася.