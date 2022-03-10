Нові статті витрат в Держбюджеті 2021 - економіка та бізнес

Пресслужба Міністерства фінансів України повідомляє про деякі нові статті видатків у Державному бюджеті 2021 року. Так, уряд планує виділити 2,9 млн гривень на цифровізацію економіки.

Так, 1,3 млрд гривень планують направити на заходи щодо інформатизації в органах державної влади. Національній програмі інформатизації хочуть виділити 0,6 млрд гривень. Ще 1 млрд гривень передбачено на вебпортал електронних послуг "Портал дія", який передбачає, зокрема, 100 державних послуг онлайн і 10 цифрових документів в смартфоні.

Також стало відомо, що на підтримку бізнесу в Держбюджеті на 2021 рік закладено близько 12 млрд гривень.

Зокрема, 10 млрд гривень спрямують на кредитні гарантії для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансового ресурсу шляхом часткового гарантування державою їхніх боргових зобов'язань.

Ще 2 млрд гривень підуть на компенсацію відсотків за кредитами для малого і середнього підприємництва: