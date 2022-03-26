Нові стандарти безпеки на дорогах України

08:48 02 листопада Київ, Україна

Вперше в історії України, з подачі Укравтодору , були внесені зміни в стандарти на заходи і засоби, покликані забезпечити безпеку і "заспокоїти" дорожній рух.

Тепер крім "лежачих поліціянтів" пригальмовувати водіїв на дорогах будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.

"Укравтодор розробив і подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, що використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Вперше в історії України ці зміни внесені і з 1 листопада набрали чинності", - повідомили в агентстві.

Чому це важливо:

Вимоги нового стандарту закладають комплексний підхід до створення системи безпечних умов руху по дорогах і вулицях.

Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними і велосипедними.

Неправильний вибір швидкості, а частіше її перевищення приводить до зростання травматизму на дорогах. Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень швидкості.

В Укравтодорі вказали, що досі існував тільки один засіб заспокоєння руху - так званий "лежачий поліціянт". Всі інші усталені світові практики інженери-проєктувальники застосовували тільки на свій страх і ризик.



"Змінені стандарти дозволять установлювати роздільні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери і острівці безпеки. Вони проєктуються при ремонті або модернізації наявних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінює її, постійно розганяючись і гальмуючи", - пояснили в агентстві.