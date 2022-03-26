Нові стандарти безпеки на дорогах України

Вперше в історії України, з подачі Укравтодору, були внесені зміни в стандарти на заходи і засоби, покликані забезпечити безпеку і "заспокоїти" дорожній рух.
Тепер крім "лежачих поліціянтів" пригальмовувати водіїв на дорогах будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.
Чому це важливо:
- Вимоги нового стандарту закладають комплексний підхід до створення системи безпечних умов руху по дорогах і вулицях.
- Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними і велосипедними.
- Неправильний вибір швидкості, а частіше її перевищення приводить до зростання травматизму на дорогах. Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень швидкості.
В Укравтодорі вказали, що досі існував тільки один засіб заспокоєння руху - так званий "лежачий поліціянт". Всі інші усталені світові практики інженери-проєктувальники застосовували тільки на свій страх і ризик.
"Змінені стандарти дозволять установлювати роздільні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери і острівці безпеки. Вони проєктуються при ремонті або модернізації наявних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінює її, постійно розганяючись і гальмуючи", - пояснили в агентстві.
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